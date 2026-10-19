El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante se preparan para un confinamiento por la DANA

La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento dirigida a la población del litoral sur de Valencia y del litoral norte de Alicante debido a la situación de máxima emergencia provocada por las precipitaciones torrenciales de la DANA Adam. La medida ha sido anunciada a primera hora de este lunes por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

La orden refuerza el aviso masivo enviado durante la mañana a los teléfonos móviles mediante la herramienta ES-Alert, en el que se exige a los ciudadanos permanecer en sus viviendas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha subrayado el responsable autonómico, quien ha confirmado que, junto a la Guardia Civil y las Fuerzas de Seguridad, se están cerrando carreteras para cortar el paso hacia las zonas inundadas.

Hasta el momento, el dispositivo de emergencias ha gestionado 781 incidencias vinculadas a las lluvias, de las cuales 400 se han producido en la provincia de Valencia y 381 en la de Alicante. Aunque las adversas condiciones del viento y el agua complican las maniobras, los equipos de rescate mantienen movilizados medios aéreos para auxiliar a los vecinos en los puntos más inaccesibles.

Ante la gravedad del escenario, Valderrama ha pedido "paciencia" y serenidad a la ciudadanía: "Sé que son momentos críticos y de angustia por la lluvia y por los acumulados de agua en las casas, pero es importante saber que el 112 les va a atender; todos los servicios esenciales están desplegados para colaborar y rescatar a las personas", ha remarcado, insistiendo en que mantener despejadas las vías resulta vital para la celeridad de las dotaciones.