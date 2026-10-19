Directo | Pleno extraordinario del Concello de Ourense del 19 de octubre

El Concello de Ourense celebra este lunes, 19 de octubre, a partir de las 10:30 horas, una nueva sesión plenaria de carácter extraordinario. El orden del día incluye tres puntos para la gestión económica y termal de la ciudad.

El primer asunto a tratar será el levantamiento del reparo para aprobar el pago de las facturas correspondientes a la instalación, mantenimiento y retirada del alumbrado de Navidad 2025-2026. Posteriormente, la corporación someterá a debate la aprobación inicial del proyecto de ordenanza reguladora y los precios públicos de la piscina termal de As Burgas, finalizando la sesión con un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar facturas pendientes.

Contexto político

Esta convocatoria llega tras el duro enfrentamiento vivido en el pleno extraordinario del pasado viernes. En esa sesión, el PP, el PSOE y el BNG sumaron sus 17 votos para rechazar la modificación de crédito de 10 millones de euros impulsada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para reeditar el Bono Comercio a meses de las elecciones municipales.

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La medida, que solo contó con los 10 votos de Democracia Ourensana, decayó después de que la viceinterventora advirtiera de la falta de fiscalización del expediente. Durante el debate, Jácome admitió abiertamente haber engañado a la corporación en la anterior edición del bono y reconoció el objetivo electoral de la propuesta. Estas palabras reafirmaron el "no" de la oposición, que acusó al regidor de usar el dinero público con fines electoralistas mientras el Concello acumula deudas millonarias con proveedores.

El pleno extraordinario del Concello de Ourense, en directo