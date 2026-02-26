Luz verde a revalorizar pensiones y a las ayudas por los accidentes

VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Dos de los decretos que se votaban este jueves en el Congreso de los Diputados han visto la luz verde. Lograron prosperar y, por tanto, se revalorizan las pensiones para este año 2026 y para dar ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz

Las pensiones se revalorizan.
Las pensiones se revalorizan. | David Zorrakino

El Gobierno aprueba las ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). También se acordó que las dos normas se tramiten como proyecto de ley. En el caso de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, todo el hemiciclo votó a favor salvo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se equivocó y votó en contra, algo que quedó como la anécdota de la jornada. El decreto incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.

En lo que respecta a la revalorización de las pensiones, sólo Vox votó en contra del texto, que contempla que las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebró la convalidación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones para este 2026 a más de 13 millones de personas. “El Gobierno cumple con quienes han sostenido el país durante décadas y genera confianza con los más jóvenes”, expuso la ministra en un mensaje en su red social X.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats