Luz verde a revalorizar pensiones y a las ayudas por los accidentes

El Gobierno aprueba las ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). También se acordó que las dos normas se tramiten como proyecto de ley. En el caso de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, todo el hemiciclo votó a favor salvo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se equivocó y votó en contra, algo que quedó como la anécdota de la jornada. El decreto incluye ayudas que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de la categoría de daños sufridos.

En lo que respecta a la revalorización de las pensiones, sólo Vox votó en contra del texto, que contempla que las pensiones contributivas y de clases pasivas suben este año un 2,7% y las pensiones mínimas, más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizan un 11,4%.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, celebró la convalidación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones para este 2026 a más de 13 millones de personas. “El Gobierno cumple con quienes han sostenido el país durante décadas y genera confianza con los más jóvenes”, expuso la ministra en un mensaje en su red social X.