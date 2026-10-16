Madrid cierra la estación de Metro de Sol por problemas de salubridad

Una de las entradas del metro de Sol antes de ser cerrado.

La Comunidad de Madrid ha ordenado el cierre de la estación de Metro de Sol debido a los problemas de salubridad detectados en sus instalaciones por la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos relacionados, según el Gobierno regional, con la acampada a favor del derecho a la vivienda en la Puerta del Sol.

La estación ha dejado de prestar servicio este viernes a las 12:15 horas y permanecerá cerrada hasta nueva orden. La reapertura está condicionada a la realización de los trabajos de limpieza y a la recuperación de las condiciones sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La medida afecta a las tres líneas de Metro que tienen parada en Sol, por lo que los usuarios deberán utilizar otras estaciones para sus desplazamientos. En cambio, los trenes de Cercanías seguirán parando con normalidad y el acceso principal conocido como la ballena permanecerá abierto.

La acumulación de residuos obliga a una limpieza urgente

El cierre se ha producido a petición del Área de Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid, que solicitó la suspensión del servicio y de los trabajos ordinarios hasta que se restablezcan las condiciones sanitarias.

Según fuentes del Gobierno regional, se han detectado niveles elevados de amoníaco por la acumulación de residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación. La intervención requiere que los equipos especializados puedan acceder a las instalaciones a través de las rejillas exteriores situadas en la plaza.

Sin embargo, el Ejecutivo madrileño sostiene que la presencia de la acampada impide acceder a esos puntos y realizar las labores necesarias. Por ello, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido una nueva carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para reclamar medidas que permitan despejar la zona y ejecutar la limpieza.

El Gobierno regional ya había advertido el jueves de las condiciones que, a su juicio, presentaban las instalaciones y había reclamado el desmantelamiento de la acampada.

Cercanías mantiene abierta la estación de Sol

La situación es distinta en Cercanías. Fuentes de Renfe han asegurado que no han detectado problemas de salubridad ni incidentes de seguridad relacionados con la acampada, por lo que no consideran necesario cerrar su estación.

La compañía ha confirmado que los trenes seguirán efectuando parada en Sol con normalidad y que mantendrá abierto el acceso principal bajo su responsabilidad. También ha señalado que no ha recibido ningún requerimiento de las autoridades para suspender el servicio.

De este modo, el cierre afecta exclusivamente al Metro, mientras que los viajeros podrán seguir utilizando Cercanías para acceder a la estación y desplazarse por la red ferroviaria.