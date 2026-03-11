Madrid recuerda el 11-M entre críticas a Sánchez y Marlaska

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, y la presidenta de honor de la AVT, María Ángeles Pedraza, criticaron que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les mintiese al asegurar a las víctimas de ETA que no acercarían a más de una quincena de presos de la banda terrorista al País Vasco, antes de acercar a “la mayoría” y de que “más de la mitad de los presos cumplan condena de manera flexible”. Pedraza, además, cargó contra el presidente del Gobierno, a quien culpa de blanquear a los herederos de ETA. “Hemos visto la primera mentira del ministro mirándonos a la cara cuando nos dijo que iba a ser así y se ha acercado absolutamente a todos los terroristas al País Vasco excepto a algunos que han preferido quedarse ellos en Navarra”, recriminó.

Así lo señaló la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el acto de conmemoración del 22º aniversario del 11-M en el Bosque del Recuerdo del parque del Retiro, en Madrid, al que asistieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros representantes políticos.

En su intervención, la presidenta de la asociación cargó contra el ministro haciendo alusión a la noticia del que fuera jefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina “Txeroki”, que recibió el régimen de semilibertad con el que podrá salir de prisión de lunes a viernes. “Pedimos justicia, la justicia exige que el cumplimiento de las condenas se aplique con rigor, transparencia y respeto a las víctimas”, agregó la representante de la AVT.

Al hilo, la presidenta de honor de la AVT, María Ángeles Pedraza, madre de una de las fallecidas por el atentado del 11 de marzo de 2004, señaló directamente al líder del Ejecutivo y al titular de Interior porque “han blanqueado a los herederos del brazo institucional de ETA”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, depositaron junto a las asociaciones de víctimas una corona de laurel mientras las iglesias de Madrid tañían sus campanas. Entre el público se encontraban representantes de los partidos políticos presentes en la Asamblea y el Ayuntamiento, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Sánchez pide “combatir el odio” como mejor homenaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó a las 193 víctimas de los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2004, cuando se cumplen 22 años, y subrayó que no hay mejor manera de honrar su memoria que “combatir el odio que se está extendiendo”.

Así lo indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. “Quisiera comenzar evidentemente esta intervención con un recuerdo a las 193 víctimas que nos fueron arrebatadas, sus vidas, hace exactamente 22 años en el peor atentado terrorista de la historia de España”, señaló el presidente del Ejecutivo.

Además, en su mensaje, el presidente del Gobierno añadió que “no hay mejor manera de honrar su memoria que estar este miércoles en este foro combatiendo la semilla de la enfermedad que los mató, combatiendo el odio”.

Feijóo: “Solo cabe estar al lado de las víctimas”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que este 11 de marzo es el día de las víctimas del terrorismo y, por lo tanto, “solo cabe estar a su lado”. Dicho esto, pidió “memoria, dignidad y justicia”. “Hoy es el día de las víctimas del terrorismo y solo cabe estar a su lado. La democracia se sostiene también en el respeto hacia ellas. Memoria, dignidad y justicia”, escribió en un mensaje en la red social X. Así, se pronunció Feijóo después de asistir al acto en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un recuerdo especial al 22 aniversario de los atentados del 11 de marzo, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que definió como el “presidente del muro”, que quiera sentar cátedra sobre el odio y dijo que es una materia que “sí domina”. “Aquí lo tienen. El presidente del muro, el socio de Otegi, el amigo de Maduro, sentando cátedra sobre una materia que sí domina: el odio”, afirmó Feijóo.