Sánchez anuncia la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de discursos de odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio, en la Galería de Colecciones Reales, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

"Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración en la Cumbre contra el Odio, celebrada este miércoles en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. Al foro han acudido expertos y afectados, que analizarán los efectos del odio y la polarización.

Este instrumento, llamado `Huella de Odio y Polarización`, "va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos", según ha apuntado. Además, ha aseverado que se expondrán públicamente los resultados "para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio". El sistema combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar "precisión y representatividad".

Recuerda a Gisèle Pelicot y pide "que la vergüenza cambie de bando"

El objetivo ha indicado que es "sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan". "Si me permitís, como diría Gisèle Pelicot, hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando (...) el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas, y, a partir de ahora, las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan y la sociedad en su conjunto podrá ser consciente de los ambientes en los que nos relacionamos, en los que se mueven nuestros menores y también nuestros jóvenes", ha destacado.

Sánchez ya avanzó esta medida el pasado mes de febrero, durante el World Governments Summit, en Dubái, dentro de un paquete de normas regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro.

Entre ellas, también se encontraba la prohibición del acceso a redes a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, o la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Durante su discurso, el presidente ha alertado de que el odio no surge de forma "espontánea", sino que se cultiva y se utiliza como arma política. "Es como un virus en un laboratorio con el que se experimenta, simplificando la realidad hasta convertirla en un ellos contra nosotros", ha subrayado. Según ha explicado, este fenómeno comienza con estereotipos que reducen a las personas a etiquetas --como presentar a migrantes como delincuentes o ridiculizar a personas trans-- y puede terminar en discriminación o violencia.

"El odio es un producto que se mercantiliza"

Igualmente, Sánchez ha destacado que el odio es "un producto que se mercantiliza", algo que ha dicho que "los diseñadores del algoritmo lo saben" y que, por ello, lo potencian para "mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio". "Cuando el odio se normaliza en Internet acaba filtrándose en nuestra vida cotidiana, en el acoso en la calle, en la discriminación laboral, en las puertas que se cierran al buscar una vivienda", ha advertido.

De la misma manera, se ha referido concretamente a la red social X, de la que ha dicho que, tras la compra del empresario Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%. "Hemos pasado de la libertad de expresión a la expresión de dar libertad a la agresión verbal y, posteriormente, pues evidentemente física a un espacio donde el insulto se presenta como una opinión y el acoso como un debate", ha señalado.

Del mismo modo, el presidente también ha aludido al episodio ocurrido en julio del año pasado en Torre Pacheco (Murcia), donde una agresión a un vecino de 68 años "se convirtió, en cuestión de horas, en una llamada a la cacería contra personas de origen magrebí".

Según ha argumentado Sánchez, "se intentó transformar un delito individual en una excusa para el odio racial". Aunque a la llamada a la violencia acudieron "muy pocas" personas, según ha apuntado, sí ha añadido que se amplificó en Internet, donde "se intentó construir un relato de enfrentamiento". "El odio hace mucho ruido en las redes sociales pero nunca representa a la mayoría", ha recalcado.

Finalmente, ha reclamado hablar "más de amor y menos de odio" y ha recordado a los que viven "a miles de kilómetros" de España, como en Gaza, Sudán, Beirut o Teherán, y sufren "el dolor y la injusticia".