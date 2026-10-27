Mantener los plazos del aborto y ofrecer incentivos a la maternidad: las medidas de Feijóo de cara al 29N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que mantendrá la ley de plazos del aborto si accede a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De forma paralela, el líder de la oposición se ha comprometido a desplegar una batería de "posibilidades e incentivos" dirigidos a aquellas mujeres que deseen ser madres y afronten dificultades económicas.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el dirigente popular descartó dar marcha atrás en la regulación actual al ser preguntado por el consentimiento paterno de las menores o la vigencia del marco temporal: "Sí, seguirá siendo una ley de plazos, es lo que está firmado, es lo que he dicho, lo que creo y no cambio de opinión; no soy Sánchez", remarcó de forma tajante.

En este sentido, Feijóo aseveró que acatará de forma íntegra el fallo del Tribunal Constitucional que respaldó la norma: "Lo he firmado y acato por supuesto esa sentencia. Las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo". No obstante, insistió en su objetivo de respaldar a quienes duden en continuar con el embarazo por motivos de precariedad material.

Discrepancias con la eutanasia y prioridad a los paliativos

En cuanto a la ley de eutanasia, Feijóo recordó el voto en contra de su grupo parlamentario y admitió mantener "discrepancias" de fondo, si bien reconoció el "derecho a una muerte digna como último eslabón cuando no se puede tener una vida digna".

A juicio del aspirante popular, la regulación abre un debate "ético, moral y de libertades individuales de enorme complejidad", advirtiendo de que "que se diga que aquí se puede hacer lo que a cada uno le dé la gana no es lo que corresponde en un Estado de derecho".

Por ello, Feijóo situó como prioridad un plan nacional para reforzar los cuidados paliativos, con especial atención a las zonas que arrastran déficit de cobertura sanitaria, así como mejorar la información asistencial a pacientes y familias. El líder del PP justificó esta línea de actuación en sus reuniones con la Sociedad Española de Psiquiatría, la de Medicina Interna y diversas sociedades científicas contrarias al articulado actual: "¿Derecho a la muerte digna? Sí; ¿derecho a la vida digna y compromiso de las administraciones públicas para garantizarla? Por supuesto".