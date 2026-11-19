Una mujer de 47 años fue asesinada presuntamente por su pareja en una vivienda de Parla (Madrid). La Policía Nacional investiga el crimen como un posible caso de violencia machista y detuvo al hombre, que avisó a los agentes de lo ocurrido y se entregó cuando estos llegaron al domicilio. Los hechos sucedieron el miércoles por la noche, alrededor de las 22:10 horas, en una vivienda del número 10 de la calle Getafe. Según la información facilitada por Emergencias y fuentes policiales, la mujer presentaba varias heridas incisas en el cuello y la cara. Los sanitarios del Summa 112 desplazados hasta el inmueble únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

El presunto agresor, con el que la víctima mantenía una relación sentimental, llamó a la Policía para comunicar lo sucedido. Agentes de Seguridad Ciudadana acudieron al domicilio y procedieron a su detención. El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. La víctima tenía un hijo de 17 años, que no presenció los hechos y que tuvo que recibir asistencia psicológica tras conocer lo ocurrido. No constaban denuncias previas por malos tratos en la relación ni antecedentes conocidos relacionados con el sistema VioGén. El Ayuntamiento de Parla convocó una concentración en la plaza de la Constitución, donde representantes municipales, la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, y alrededor de un centenar de vecinos guardaron cinco minutos de silencio. El acto concluyó con un minuto de aplausos y una pancarta con el lema “Parla contra el terrorismo machista”.

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Dolor en la ciudad

El alcalde, Ramón Jurado, expresó el dolor de la ciudad a través de un mensaje en redes sociales. “Hoy Parla está golpeada por un hecho terrible, el asesinato machista de María Jesús, una vecina de 47 años”, escribió. El regidor advirtió de que “frente a la violencia machista no puede haber indiferencia” y trasladó su “cariño y apoyo” al hijo de la víctima y a sus familiares.

El asesinato de Parla elevaría a 46 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026, siempre que se confirme oficialmente su inclusión en las estadísticas. El Ministerio de Igualdad está recabando los datos del caso para comprobar si finalmente se confirma que su muerte es producto de la violencia de género. En la Comunidad de Madrid, el crimen de Parla elevaría a siete el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante este año. El caso de Parla vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia machista y la importancia de los mecanismos de prevención.