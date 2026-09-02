Más de 1.000 municipios de España se movilizan en apoyo a Ceuta

Más de un millar de ciudades y pueblos de España, cientos de miles de españoles en la Península y las islas salieron esta tarde a las calles para mostrar su solidaridad con los ceutís y la ciudad de Ceuta en una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta, que recibió el apoyo del PP y Vox y la descalificación de “partidista” desde el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque más de medio centenar de ayuntamientos socialistas se sumaron a la movilización de solidaridad, entre ellos, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En Madrid, la concentración frente al Congreso de los Diputados reunió a centenares de personas -50.000 según la Delegación del Gobierno- con banderas de España y Ceuta. Los organizadores proclamaron que “Ceuta está sufriendo. Sufre Madrid y sufre España entera”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intervino en la concentración. “Lo que ha ocurrido no es un problema migratorio”, afirmó, antes de subrayar que “cuando se pone bajo presión una frontera, se pone bajo presión a toda España”. Para Almeida, “la frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles y la de los 27 países de la UE”.

“Jamás será vencida”

En la propia ciudad autónoma, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, encabezó la concentración local, arropado por gritos de “Ceuta, unida, jamás será vencida”. En Sevilla, miles de personas se sumaron a la convocatoria en el centro de la ciudad. Entre los asistentes se encontraban el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, y el vicepresidente segundo, Manuel Gavira (Vox). La concentración estuvo marcada por un ambiente de apoyo explícito a Ceuta y por la presencia de cargos autonómicos.

Barcelona acogió otra de las movilizaciones más numerosas. Las calles adyacentes a la plaza Sant Jaume se llenaron de manifestantes con banderas de España y Ceuta, en un acto con notable presencia de simbología de Vox, del sindicato Solidaridad y del grupo neonazi Núcleo Nacional. En el centro de la concentración, un grupo de personas con uniforme de la Legión interpretó varios himnos. La protesta se desarrolló entre consignas de apoyo a la ciudad autónoma y críticas al Gobierno central.

En Valencia, la lectura del manifiesto tuvo que ser interrumpida por los gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” lanzados desde parte del público. La encargada de leer el texto fue Luna Granell, nacida en Ceuta, reclamó al Ejecutivo que “refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación”. El acto institucional en la plaza del Ayuntamiento estuvo presidido por la alcaldesa, María José Catalá, junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

“España no se vende”

En Zaragoza, la Plaza del Pilar se abarrotó con cientos de asistentes que portaban banderas de España. Los gritos contra el presidente del Gobierno y de respaldo a Ceuta se intensificaron cada vez que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona. “España no se vende, España se defiende” fue una de las consignas más repetidas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, afirmó que “ninguna de las personas que hoy están aquí son militantes de uno u otro partido; son hombres y mujeres dispuestos a defender la integridad de España”.

En Salamanca la respuesta fue multitudinaria. En Cáceres, la Plaza Mayor también acogió otra concentración numerosa en la que participó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En Palma, miles de personas se concentraron en la Plaza de Cort, con la presencia de la presidenta balear, Marga Prohens. En Alicante, la Policía cifró en 18.000 los concentrados. En San Sebastián, decenas de ciudadanos también mostraron su solidaridad con Ceuta.