Los médicos advierten de una huelga indefinida en otoño si no llegan a un acuerdo con el Gobierno

Este lunes, alrededor de 600 médicos procedentes de diversos puntos de España se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Sanidad para escenificar su rechazo frontal a la reforma del estatuto marco. Con esta movilización, convocada en plena fase de audiencia pública de la norma, los sindicatos médicos han lanzado una advertencia directa a la ministra Mónica García: si el departamento no modifica el texto actual, el conflicto laboral escalará hacia una huelga indefinida a partir de septiembre. Esta protesta coincide con el quinto paro semanal de 2026 y eleva a 31 las jornadas de huelga acumuladas desde que estalló el conflicto hace ya año y medio, tras haber recibido el borrador el visto bueno en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Un frente sindical unificado ante un perjuicio asistencial histórico

La movilización ha sido impulsada por el Comité de Huelga Médica, una coalición que agrupa a las principales organizaciones del sector como CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA. Bajo consignas que denunciaban la sobrecarga laboral y las guardias extenuantes, los portavoces sindicales han criticado que se pretenda sacar adelante una regulación para los médicos pero totalmente de espaldas a sus necesidades. El impacto acumulado de este enquistamiento administrativo es ya masivo para la ciudadanía, ya que las sucesivas jornadas de protesta han obligado a posponer o cancelar más de 3 millones de procesos sanitarios entre consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Exigencia de un marco propio y tregua durante el verano

Los representantes de los facultativos han elevado la presión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiéndole una intervención directa antes de que expire el periodo de alegaciones. Las líneas rojas del colectivo se centran firmemente en la creación de un estatuto de gestión exclusivo para la profesión médica y en la apertura de una mesa de negociación única y diferenciada del resto del personal sanitario, medidas que consideran indispensables para frenar la pérdida de profesionales en la sanidad pública.

Desde las organizaciones autonómicas, como AMYTS, lamentan que tanto el Ministerio como las distintas consejerías regionales sigan aplicando políticas partidistas y mantengan el valor de los profesionales a precio de saldo. Por este motivo, el comité ha confirmado que respetará una tregua estival para no deteriorar aún más las mermadas plantillas durante los meses de vacaciones, pero reactivará un calendario de paros totales e indefinidos en septiembre si la administración no se sienta a negociar de forma real.