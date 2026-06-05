Los urgenciólogos del CHUO denuncian falta de personal

Los médicos del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ourense alertan de un “grave déficit estructural” de facultativos que, aseguran, compromete la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Según explican, la presión asistencial actual supera ampliamente los parámetros con los que se dimensionó la plantilla hace casi dos décadas, lo que obliga a trabajar “con menos recursos para más demanda”.

Los profesionales señalan que los criterios de dotación mínima fijados por la Administración datan de 2007, cuando se el servicio atendía alrededor de 120 pacientes diarios. Con un desfase de casi veinte años, en actualidad, esa cifra se ha elevado hasta una media de 255, más del doble, sin que haya habido una adaptación proporcional de personal.

Esta situación, advierten, se traduce en un déficit más de mil de horas médicas mensuales en comparación con los distintos estándares de referencia, lo que deriva en una sobrecarga continuada de los equipos. Indican que la dimensión actual del servicio permite atender unas 3.245 horas médicas mensuales, mientras que la cobertura de los servicios mínimos para los supuestos de huelga marcado por la Consellería es de 4.290 horas. Muchos facultativos, indican, se ven obligados a asumir jornadas superiores a las 65 horas semanales de forma mantenida.

Los médicos alertan de que esta situación sube los tiempos de espera, el riesgo de incidentes clínicos y la dificultad para mantener estándares adecuados de calidad asistencial, por la sobrecarga de trabajo.

Los profesionales insisten en que su denuncia responde a una obligación deontológica y no a reivindicaciones laborales, al tiempo que reclaman soluciones estructurales y no medidas puntuales que consideran insuficientes para corregir la situación.

La Gerencia refuerza el servicio con profesionales de otras áreas

La Gerencia del área sanitaria “garantiza” la asistencia en Urgencias, asegurando que ya se han adoptado medidas para cubrir el déficit de personal, reforzando con profesionales procedentes de otras áreas sanitarias mientras se trabaja en la cobertura de las vacantes estructurales. Además, resaltan la reciente contratación indefinida de un médico que ha finalizado su formación MIR, así como la incorporación del primer residente de esta especialidad de Urgencias en el hospital, que inicia ahora su periodo formativo.

Paralelamente, la Consellería de Sanidade ha impulsado medidas excepcionales para reforzar los servicios de urgencias, como la creación de una bolsa de 60 profesionales voluntarios para apoyar los centros con más dificultades. Además, se prevé extender al personal de Urgencias del CHUO las condiciones de difícil cobertura, con acceso a plazas fijas mediante concurso de méritos y mayor valoración de la experiencia. Sanidade destaca también los 14 puntos de atención continuada (PAC), con el apoyo del 061, como suficientes para dar respuesta “ágil y de calidad” a la población.