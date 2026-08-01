Melilla en alerta ante nuevos intentos de entrada de migrantes

La frontera de Beni Enzar continúa cerrada después de que nuevos intentos de entrada irregular hayan frustrado la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos. Esta situación prolonga el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves.

La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y sus alrededores, donde el sonar del material antidisturbios y las sirenas de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido una constante a lo largo de toda la noche.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, varios grupos de migrantes marroquíes intentaron aproximarse durante la tarde a distintos puntos del perímetro fronterizo. Todos los intentos fueron abortados por las fuerzas de seguridad marroquíes antes de que pudieran alcanzar el vallado o los pasos habilitados. El dispositivo especial de seguridad permanece plenamente activado y en comunicación continua con las autoridades del país vecino, con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, realizando un seguimiento continuo de las actuaciones sobre el terreno.

La apertura del paso fronterizo, programada para la tarde del viernes con el fin de aliviar la situación de los miles de atrapados, tuvo que ser suspendida nuevamente cuando se registraron incidentes protagonizados por menores en las inmediaciones del perímetro en territorio marroquí. Desde aproximadamente las 19:00 horas se escucharon disparos de material antidisturbios a ambos lados de la valla. Las fuerzas marroquíes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los grupos concentrados, mientras que en el lado español la Policía cortó de nuevo el acceso a Beni Enzar y desvió el tráfico como medida preventiva. El cierre afecta de lleno a familias de ciudadanos marroquíes residentes en Europa que se dirigían a su país para pasar sus vacaciones.

Ante la prolongación de la emergencia, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Consejería de Políticas Sociales han intensificado el dispositivo de atención humanitaria. Entre las medidas adoptadas destaca el traslado en autobuses de familias con menores y mayores al pabellón Lázaro Fernández, donde Cruz Roja Española ha habilitado camas para que puedan pernoctar en condiciones adecuadas.

Asimismo, se han preparado y distribuido las primeras 900 bolsas con bocadillos, agua y zumos, a la vez que la empresa Valoriza ha instalado 11 grifos de agua en la zona de Beni Enzar. Para combatir las altas temperaturas, el dispositivo se completa con la instalación de grandes ventiladores, más de 500 sillas, 200 hamacas de playa, zonas de sombra, alfombras y el refuerzo de aseos portátiles, contando con el apoyo de 30 informadores medioambientales mientras se mantiene la coordinación a la espera de poder reabrir el tránsito fronterizo con garantías.