Dos menores encuentran muerto a un matrimonio irlandés en el jacuzzi de su casa en Cullera
EN EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS
La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en Cullera, Valencia. Los cuerpos fueron encontrados por sus hijos junto al jacuzzi de la vivienda. De momento no se ha determinado la causa de las muertes
La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres han sido encontrados por sus dos hijos en el jacuzzi de su casa en la localidad valenciana de Cullera.
Los hechos han ocurrido este martes por la tarde y hasta el lugar se movilizaron los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil, han precisado fuentes ceranas a la investigación.
La pareja, de 45 y 50 años, ha sido encontrada sin vida en el jacuzzi de la casa por los dos hijos menores de edad y los primeros indicios apuntan a que no se trataría de una muerte natural, añaden.
Por eso mismo, el equipo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, aunque no se descarta que pudiera haber sido una muerte accidental.
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