Dos menores mueren ahogados en una zona de rocas en Tarragona

Dos menores, de 12 y 13 años, han fallecido tras sufrir un ahogamiento en la playa de l'Arrabassada, en Tarragona. Los jóvenes se encontraban en una zona de rocas junto a un grupo de cuatro amigos cuando se vieron sorprendidos por el agua y no pudieron regresar a la orilla.

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes alrededor de las 17:00 horas. Aunque tres de los menores lograron salir del agua por su propio pie, los otros tres integrantes del grupo tuvieron que ser auxiliados de urgencia por los equipos de emergencia.

Uno de los adolescentes falleció el mismo viernes en el lugar de los hechos. Los otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense, donde desgraciadamente el segundo de ellos, de 13 años, ha muerto la madrugada de este sábado. El tercer menor rescatado permanece ingresado en estado crítico.

En el operativo de salvamento participaron los Mossos d'Esquadra, que desplegaron varios efectivos y una embarcación de la Unidad Marítima, así como los Bombers de la Generalitat, que activaron cinco dotaciones para las tareas de rescate.