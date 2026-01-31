Una mujer muere ahogada tras caer al mar en Fuerteventura

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de una mujer de 44 años y de nacionalidad extranjera tras sufrir un accidente en el litoral de Betancuria. El suceso se produjo el pasado viernes en la zona de Aguas Verdes, concretamente en la Playa Valle de Santa Inés, cuando la víctima cayó al agua desde una zona de rocas.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una llamada alertó sobre las 14:40 horas que unos bañistas habían sacado del agua a una mujer con síntomas de ahogamiento y en estado inconsciente a la cual le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar acudió un helicóptero del GES, que dejó al equipo de rescate en la misma playa para que continuaran con las maniobras.

Por su parte, el personal de las ambulancias del SUC constató a su llegada que la afectada seguía en parada cardiorrespiratoria y aunque continuaron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.