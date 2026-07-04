Miguel Tellado pide convocar elecciones generales y considera que la legislatura “está finiquitada”

Miguel Tellado afirmó que el gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una situación de “gravedad extrema”, por lo que pidió al presidente del Gobierno que ceda la palabra a los ciudadanos y convoque elecciones.

El secretario general del Partido Popular, consideró que la legislatura "está finiquitada" y sostuvo que el gobierno cuenta con “más imputados que diputados” por lo que pide al Gobierno “asumir la realidad de su Gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones".

Durante su visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume (A Coruña) exigió la dimisión de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y de Belén Gualda González, presidenta de la SEPI, por sus imputaciones judiciales.

El secretario general del PP ha insistido en que el presidente del Gobierno pretende gobernar "de espaldas a la ciudadanía y al poder legislativo" y que la única salida a la actual situación política pasa por la convocatoria de elecciones generales.

Tellado defiende los pactos PP-Vox

En otros temas, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido este sábado los acuerdos de gobierno alcanzados entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas tras las últimas elecciones, al asegurar que los populares han pactado con el "partido más próximo" y que esos acuerdos "garantizan la gobernabilidad".

El dirigente popular ha afirmado que, con la investidura de Juanma Moreno, "se cierra un ciclo electoral" en el que, según dijo, el PP ganó las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras que el PSOE las perdió "de forma flagrante".

En este contexto, ha asegurado que el PP ha decidido pactar "con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox", por lo que expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados.