Miles de personas piden en Madrid la dimisión de Sánchez en una marcha apoyada por Vox y PP

Miles de personas se han sumado a la Marcha por la dignidad que ha recorrido este sábado el centro de Madrid para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una protesta convocada por Sociedad Civil Española, a la que se han sumado Vox y el Partido Popular.

La marcha convocada por la citada plataforma, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, ha arrancado a las 10,30 horas desde la madrileña Plaza de Colón con dirección al Arco de Moncloa, cerca de la sede de la Presidencia del Gobierno.

Bajo el lema “¡Sánchez, dimisión ya!” y portando multitud de banderas españolas y algunas con la Cruz de San Andrés, los asistentes han coreado diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar y también contra algunos medios de comunicación que cubrían la manifestación.

Dirigentes del PP, encabezados por su portavoz en el Senado, Alicia García, y de Vox, liderados por su presidente, Santiago Abascal, se han unido a la marcha para solicitar la salida de Sánchez por el “desastre” al que, a su juicio, está llevando a España.

“Echar a Sánchez también es prioridad nacional”

Vox ha marchado con su propia pancarta en la que podía leerse “Echar a Sánchez también es prioridad nacional”, que sujetaban Abascal, el eurodiputado Jorge Buxadé y la portavoz en la Asamblea de Madrid y dirigente nacional Isabel Pérez Moñino, entre otros.

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (4d), durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

En declaraciones a los medios, Abascal ha recalcado que este tipo de protestas que su partido ha apoyado desde el inicio de la legislatura continúan siendo “necesarias” porque “la prioridad nacional también es la expulsión de Sánchez del poder”, dejando claro que Vox siempre las respaldará “sin ningún tipo de ambages”.

De su lado, Alicia García, que ha estado acompañada entre otros por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas, ha subrayado que el partido ha acudido para apoyar a los españoles que están pidiendo en la calle la dimisión de Sánchez, que es, desde su punto de vista, lo mismo que han pedido en las urnas en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

“Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, ha enfatizado. A su juicio, Sánchez “tiene miedo” porque sabe que “el tiempo se le acaba” por mucho que quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido.

García ha justificado la ausencia en la protesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alegando que se había comprometido con anterioridad a asistir al Congreso del PP de Baleares donde se va a reelegir como presidenta a Marga Prohens.

También habían anunciado su asistencia a la marcha Atenea, el exdirigente de Vox Javier Ortega Smith, que fue expulsado del partido pero mantiene su escaño en el grupo parlamentario en el Congreso; el ‘think tank’ presidido por el exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros; el expolítico y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM).