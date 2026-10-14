Miles de profesores y alumnos toman la calle en Madrid en la primera jornada de huelga de educación

Miles de profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid —7.000 personas según la Delegación del Gobierno y 150.000 según los sindicatos— han salido a la calle este miércoles en la primera jornada de la huelga indefinida convocada contra las políticas educativas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La afluencia en la Puerta del Sol ha sido tan masiva que las autoridades se han visto obligadas a clausurar temporalmente la estación de metro y Cercanías por motivos de seguridad ante el riesgo de aglomeraciones.

La movilización, impulsada por sindicatos como CC.OO., CGT y UGT junto a colectivos estudiantiles y de formación profesional, ha reclamado una inversión urgente en la enseñanza pública. Entre las exigencias centrales destacan la bajada de las ratios de alumnos por aula (fijando un tope de 15 en Primaria y 20 en Secundaria), la recuperación de los horarios lectivos previos a los recortes y un incremento salarial de 600 euros al mes para compensar la carga de trabajo y el encarecimiento de la vida en la región.

Tras la concentración en el kilómetro cero, los manifestantes marcharon hacia la Consejería de Educación en la calle Alcalá, donde la policía impidió el avance de la cabecera hacia la plaza de Cibeles. En ese punto, organizaciones convocantes como CSIF cifraron el seguimiento de la huelga en un 60%, mientras que la Consejería rebajó el impacto del paro al 44,6% de la plantilla docente.

Tensión matinal y cargas en el campus universitario

La jornada ha estado marcada además por los incidentes registrados a primera hora en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de manifestantes que cortaba el tráfico en Ciudad Universitaria rebasó el cordón de seguridad establecido por la Policía Nacional, lo que derivó en enfrentamientos y cargas policiales. La intervención concluyó con varios heridos, entre ellos un policía, y cinco personas detenidas acusadas de atentado contra la autoridad. Los choques han llevado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a ordenar una investigación interna de urgencia para determinar si existió un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes.

Relacionado Los médicos aplazan la huelga indefinida prevista para el 28 de octubre tras el adelanto electoral

El conflicto ha provocado un nuevo choque político entre el Gobierno regional y los partidos de la oposición. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la protesta calificándola de "huelga política" y ha acusado a los convocantes de vulnerar los derechos de los escolares, mientras que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha tildado las peticiones sindicales de inasumibles. Por su parte, portavoces de Más Madrid y el PSOE se han sumado físicamente a la protesta en Sol para exigir a la Comunidad que abra una negociación inmediata y frene el deterioro de las condiciones laborales de los docentes madrileños.