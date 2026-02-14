Los ministros españoles cargan contra Felipe González con dureza

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuestionaron las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González sobre la falta de autocrítica del PSOE tras los resultados en Extremadura y Aragón. Torres señaló que, aunque González puede “opinar lo que quiera”, él cree que “él no es cualquiera” y insinuó que el histórico dirigente socialista “no debería estar en la organización”. En su intervención en Canarias Radio, recordó la frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: “cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido”.

Torres admitió que el PSOE debe hacer autocrítica por estar “perdiendo apoyos”, pero defendió que ya hay “reflexión” interna porque su partido es el “más democrático que existe”. Subrayó que Pilar Alegría es una “gestora de primer nivel” y criticó los “ataques absolutamente inaceptables” que recibió, al tiempo que instó al PP a evaluar su papel por “engordar” a Vox. Sobre Aragón, consideró que la “euforia” del presidente en funciones, Jorge Azcón, es un error porque ahora depende más de la ultraderecha. Además, apoyó la unión de partidos de izquierda para las elecciones generales, afirmando que “es bueno que hablen y que concreten alianzas”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, resumió su opinión con una frase: “hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías”, refiriéndose a González. Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, pidió al expresidente que “reflexione sobre su permanencia en el PSOE”, argumentando que “no conoce bien la España de hoy, a la sociedad de hoy, a la política de hoy”. Rodríguez reconoció su gratitud por la “España que él construyó” y lamentó que González muestre una “desconexión” con el trabajo actual del presidente Pedro Sánchez, quien “está trabajando con la misma ambición para modernizar el país bajo los valores del PSOE”.

Torres también se refirió al caso Mediador, destacando la importancia de que la justicia llegue “hasta el final” y coloque “a cada lugar y a cada persona a su sitio”, y recordó que él también fue señalado de forma injusta en este expediente, calificando la situación de “difamación”. En conjunto, los ministros coinciden en que, más allá de las críticas de González, el PSOE mantiene mecanismos internos de autocrítica y análisis estratégico para afrontar pérdidas de apoyo y reforzar la representación de la izquierda frente al auge de la ultraderecha.