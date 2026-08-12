La mitad de España se sume en una profunda oscuridad con el eclipse total

El eclipse total de Sol sumió este miércoles a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912.

La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, pasó por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Durante el eclipse solar total, la Luna se situó directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trató de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.

España fue el mejor lugar del mundo para disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad entró por el noroeste peninsular y cruzó el país de oeste a este.

Al coincidir el fenómeno con el atardecer, la visibilidad no dependió solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino que también fue necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste. Así, los primeros en sumergirse en una sobrecogedora oscuridad fueron los gallegos y los últimos en ver el eclipse total fueron los de Islas Baleares. La mayor duración del eclipse total se registró en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, donde la totalidad rondó alrededor de un minuto y 40 segundos.

A Coruña y Palma

En A Coruña, la duración del eclipse total fue desde las 20 horas 27 minutos y 35 segundos hasta las 20 horas 28 minutos y 50 segundos, fijándose el máximo del eclipse a las 20:28:13. Por su parte, en Palma tuvo lugar entre las 20 horas 31 minutos y 13 segundos y las 20 horas 32 minutos y 49 segundos, alcanzando el máximo a las 20:32:01.

Otras de las ciudades que pudieron disfrutar de este acontecimiento histórico fueron Bilbao (máximo a las 20:27:30), León (20:29:07), Burgos (20:29:12), Zaragoza (20:29:38), Castellón (20:31:58) o Valencia (20:32:54).

En ciudades como Madrid o Barcelona se pudo observar un eclipse parcial casi completo, de entre el 80 y el 90 por ciento, aunque no llegó a alcanzarse la oscuridad total.