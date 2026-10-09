Mohamed VI advierte a España de que Marruecos no aceptará "amenazas ni chantajes" tras la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y el rey de Marruecos, Mohamed VI (d), se saludan con motivo del primer viaje oficial de Sánchez de esta legislatura a Marruecos, a 21 de febrero de 2024

El rey Mohamed VI de Marruecos ha advertido este viernes de que las relaciones con España son "una elección soberana y un compromiso voluntario" que no pueden estar condicionados por presiones, amenazas o chantajes. El monarca ha criticado la utilización política de la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado mes de julio.

Durante su discurso de apertura de la nueva legislatura, tras las elecciones del 23 de septiembre, Mohamed VI se ha referido por primera vez públicamente a los acontecimientos del verano, cuando más de 80.000 migrantes entraron en Ceuta desde Marruecos, aunque sin mencionar expresamente a la ciudad autónoma.

El monarca ha denunciado las "declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos" y su "instrumentalización flagrante de la situación", en línea con las críticas expresadas anteriormente por el Ministerio de Exteriores marroquí hacia la postura del PP.

Críticas a los obstáculos para repatriar menores

Mohamed VI ha reconocido que las relaciones entre Marruecos y España han experimentado avances importantes en diferentes ámbitos, especialmente en la lucha contra la inmigración irregular.

Sin embargo, ha advertido de que esta cooperación afronta dificultades derivadas de lo que considera "ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".

Según el monarca, estos obstáculos dificultan la repatriación de menores y de personas que, a su juicio, se atribuyen indebidamente la condición de refugiados, además de favorecer la actividad de las redes criminales.

Pese a las críticas, Mohamed VI ha reivindicado la cooperación bilateral, insistiendo en que la relación con España responde a una decisión soberana de Marruecos que no puede someterse a ningún tipo de presión exterior.