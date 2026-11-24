CARTAS AL DIRECTOR
La memoria de las mujeres
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La historia ha sido, durante siglos, también la historia del olvido de las mujeres. Relegadas durante mucho tiempo al ámbito doméstico y excluidas de la educación, la ciencia, el arte y la vida pública, muchas creadoras tuvieron que firmar sus obras con nombres masculinos para que su talento fuera reconocido.
Incluso instituciones y normas sociales cuestionaron durante siglos la capacidad intelectual de las mujeres. Sin embargo, su contribución al pensamiento, la literatura, el arte y el progreso siempre existió; lo que faltaba era el reconocimiento.
Las guerras aceleraron la incorporación de muchas mujeres al trabajo remunerado, especialmente en industrias y servicios antes reservados a los hombres. Aquella experiencia evidenció una capacidad que la sociedad había negado durante demasiado tiempo. Aun así, los avances en derechos, educación y participación no han eliminado las desigualdades ni la violencia machista.
La violencia contra las mujeres persiste en la actualidad, también en una sociedad globalizada y tecnológica. No se limita a la agresión física: incluye el control, las amenazas, la coacción, el aislamiento y la violencia económica. Frente a ella, la sociedad debe responder con educación igualitaria, protección efectiva de las víctimas y tolerancia cero.
Recuperar la memoria de las mujeres no es solo una cuestión de justicia histórica. Es una condición necesaria para construir una sociedad más libre, igualitaria y segura, en la que ninguna persona vea limitado su talento, su libertad o su dignidad.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
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