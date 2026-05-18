Montero deja su acta en el Congreso para liderar la oposición en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes a renunciar al escaño que actualmente mantiene en el Congreso por Sevilla "en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía", para tomar posesión de su acta en la Cámara autonómica y ejercer desde ese momento como "jefa de la oposición" en esta comunidad, si bien no ha asegurado que vaya a permanecer en esa responsabilidad durante los cuatro años de legislatura.

"En cuatro años pasan muchas cosas" y "voy minuto a minuto, partido a partido", ha comentado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de este pasado domingo, 17 de mayo, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que el PSOE-A empeorase en esta cita con las urnas su suelo electoral en esta comunidad y se quedara con 28 escaños, dos menos que los conseguidos en 2022, y un 22,7% de votos.

María Jesús Montero ha garantizado que ella va a "ser la jefa de la oposición" en el Parlamento andaluz en cuanto este se constituya --a partir del próximo 11 de junio--, al tiempo que va a "empezar a trabajar también al interior" de su formación política y "con la sociedad andaluza para tener una mejor conexión para estar en condiciones competitivas dentro de cuatro años para ganar las siguientes elecciones, que es de lo que se trata, para mejorar la vida de los ciudadanos", ha añadido.

"Lo que comprometo, lo hago y lo digo, y soy una persona bastante transparente", ha añadido la líder socialista, quien a la pregunta de si en cuatro años se ve repitiendo como candidata del PSOE-A en unas elecciones andaluzas, ha respondido que ella va "minuto a minuto, partido a partido, y en este momento" está en "intentar reforzar" al PSOE-A con todo lo que ella "pueda aportar de experiencia, de visión de la política y también del aprendizaje" adquirido.

Dicho esto, ha apuntado que ella estará "siempre a disposición" de su partido. "Lo he estado antes, lo estaré ahora y, por tanto, no me atrevería a trasladar ahora lo que ocurrirá dentro de cuatro años", ha añadido María Jesús Montero para apostillar que ella va a "trabajar el día a día", y si "dentro de cuatro años" su partido considera que ella es "la persona más adecuada para concurrir a las elecciones, encantada", y, si no, habrá estado "trabajando de forma muy insistente", desde la premisa de que "esto no es una cuestión de nombres", sino de que, "sea quien sea la persona que esté" al frente de la organización, pueda "tener mejores condiciones para poder afrontar" las siguientes elecciones.

"Así que dentro de cuatro años, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré. Y si mi partido piensa que hay personas mejores preparadas para poder hacerlo, pues yo lo apoyaré, como siempre, a muerte", ha añadido la secretaria general del PSOE-A, que ha remarcado además que ella es "muy consecuente con los pasos" que da, y que "nunca" da uno que "no tenga meditado" previamente.

Ha añadido que ella vino a asumir el liderazgo y la candidatura del PSOE-A a la Junta en sustitución de Juan Espadas "en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir, y que además tenía el aprendizaje" de sus años en el Gobierno de España, en el que ha ejercido como vicepresidenta y como ministra de Hacienda, lo que le "permitían aportar un valor añadido".

"Contenta" de venir a Andalucía

De este modo, ha dicho que está "contenta de haber venido" a Andalucía sabiendo que se "enfrentaba a una cuesta muy empinada", y desde su concepción de la política como "un servicio que se presta". También ha apuntado que ella "nunca" se aferra "a un escaño ni a un cargo público".

"Todo lo contrario: cuando llego a un cargo trabajo como si me fuera la vida en ello, pero luego soy muy crítica conmigo misma y muy exigente", ha continuado la líder del PSOE-A, al tiempo que ha afirmado que ella ha concurrido a estas elecciones "con espíritu de victoria para intentar trasladar los mejores resultados" a su partido, pero "no ha sido posible".

"Tengo muy claro que desde el primer momento mi compromiso con mi partido y con la sociedad andaluza ha sido prestar un servicio, y estaré hasta que ese servicio se entienda que esté concluido, y esto significa que ahora estoy trabajando en ver cómo somos capaces de incorporar en un plazo de tiempo razonable todo el aprendizaje de la campaña", ha manifestado.

Igualmente, ha afirmado que ella está en Andalucía porque su partido le "reclamó", y fue "el que transmitió que creía" que ella "era la persona que mejor podía representarlo en esas elecciones autonómicas". De igual modo, ha rechazado que todos los candidatos que el PSOE ha elegido en los últimos meses para concurrir a elecciones autonómicas tras haber sido ministros tengan un mismo perfil y que se les pueda así equiparar en una misma etiqueta.

"Cada una tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes", ha aseverado Montero, quien se ha reivindicado como alguien que conoce "Andalucía mejor que España", en el sentido de que ha trabajado "mucho más en el Gobierno andaluz que en el Gobierno para el conjunto del país".

"Preocupada" por el resultado de las elecciones

Por otro lado, se ha declarado "preocupada" por el resultado de estas elecciones, en las que el PP-A ha vencido con 53 escaños, por lo que se ha quedado a dos de revalidar la mayoría absoluta que alcanzó en 2022, mientras que Vox ha crecido en un diputado hasta quedarse con 15.

Montero ha señalado que "durante todos estos días" previos a los comicios han querido explicar "con mucha claridad lo que se jugaba Andalucía en estos cuatro años", que es "ni más ni menos que tener unos servicios públicos que fueran la garantía de igualdad de oportunidades", y en estos comicios "ha ganado la derecha", por lo que está "muy preocupada" con "lo que va a ocurrir en estos cuatro años con la sanidad pública, con la educación, con la política de vivienda".

Ha indicado también que habrá que reflexionar sobre por qué el PSOE-A no ha logrado la movilización de un electorado a su favor como pretendía, y ha señalado que habrá que pararse a analizar eso "el tiempo que sea necesario". "Creo que de este tipo de situaciones no se puede salir de puntillas", ha comentado, y ha añadido que ella es médica de profesión y le "gusta hacer un diagnóstico correcto que permita el mejor tratamiento".

La candidata también ha señalado que un resultado como el del PSOE-A en estas elecciones "tiene muchas causas" y "no se puede achacar a una sola situación", y ha apuntado que habría que estudiar "con qué formato comunicativo" se tiene "más capacidad" para "ser eficaces", y al respecto ha opinado que de Adelante Andalucía --que ha cuadriplicado el número de escaños en el Parlamento, pasando de dos a ocho-- "hay que aprender" en ese sentido.

Ha apostillado que los socialistas han "peleado" en estas elecciones "contra Goliat", contra "todo el aparato de propaganda" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, si bien ha señalado que ella es "autocrítica" con su partido y con ella misma, y ahora toca realizar "un análisis reposado que nos permita ir a la profundidad de lo que no estamos terminando de hacer bien".

A la pregunta de si cree que hay "un cambio sociológico hacia la derecha en Andalucía", ha respondido que eso no es lo que percibe en las calles, pero habrá "que ver por qué" hay ciudadanos que "se quedan en casa en las elecciones autonómicas" y no van a votar al PSOE-A.

Finalmente, también ha denunciado que el PP "cuando gobierna ejerce una política de confrontación en la que esconde su nefasta gestión" y realiza "una deshumanización del adversario político que perjudica también al rival", además de que está "distrayendo la política" con cuestiones como, por ejemplo, la autoría de la canción de campaña de Juanma Moreno, según ha criticado.