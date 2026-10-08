Ada Colau pone de condición para liderar el Frente Amplio que Podemos se sume a una única candidatura

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha condicionado su posible candidatura a la Presidencia del Gobierno a que el Frente Amplio reúna a todas las fuerzas de izquierda, incluido Podemos, en una única lista para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En entrevistas concedidas a TVE y la Cadena Ser, Colau se ha mostrado dispuesta a encabezar el proyecto, después de que Más Madrid propusiera su nombre, pero ha insistido en que la unidad debe ser una condición indispensable.

La exalcaldesa considera "factible" incorporar a Podemos y ha invitado a la formación a participar en una mesa conjunta de negociación en igualdad de condiciones con el resto de partidos. También ha citado a Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca entre las fuerzas que deberían integrarse en la coalición. Colau ha advertido de que la ciudadanía no entendería que alguna formación decidiera concurrir "por libre" y ha asegurado que esa decisión sería muy penalizada electoralmente.

Una candidatura de consenso para las elecciones

Las negociaciones entre los partidos del Frente Amplio continúan abiertas, tanto para definir el programa como para elegir a la persona que encabezará la candidatura. Izquierda Unida considera que Colau sería una magnífica candidata, aunque insiste en que el acuerdo debe incluir a todas las formaciones. Los Comuns aseguran que todavía no hay nada cerrado, mientras que Movimiento Sumar reclama discreción.

Colau se ha declarado "profundamente" honrada por la propuesta y ha defendido que las diferencias programáticas entre los partidos son mínimas, por lo que considera viable alcanzar un acuerdo. "Lo que estoy planteando es que hace falta un Frente Amplio donde la ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta", ha explicado.

Evita confirmar si encabezaría la lista por Barcelona

La exalcaldesa tampoco ha aclarado si concurriría por la circunscripción de Barcelona, como propone Más Madrid, y ha pedido que las conversaciones no estén condicionadas por "egos", "vetos cruzados" o disputas del pasado.

"Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese Frente Amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta", ha concluido.