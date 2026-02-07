Muere el conductor de una quitanieves tras caer por una ladera en Ávila

El conductor de una máquina quitanieves del Estado, un hombre de unos 40 años, ha muerto en una salida de vía, tras caer unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 16.10 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la salida de vía de una quitanieves en ese mismo punto.

La sala del 112 ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León, que ha coordinado la emergencia y movilizado al grupo de rescate de la Junta, a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Mombeltrán y Cuevas del Valle, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento del conductor y finalmente el GRS no ha podido acceder a la zona por mala meteorología.

A través de un comunicado, la Junta ha lamentado la pérdida de un profesional en el ejercicio de sus funciones y ha trasladado un agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que integran los operativos de las distintas administraciones ante este intenso y largo episodio que se vive en la Comunidad.