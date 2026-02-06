Muere un octogenario tras caer con su coche al río en Sarria

Una persona ha muerto este viernes tras precipitarse con su vehículo desde la rúa do Peregrino al río, en el municipio lucense de Sarria, según ha informado el 112 Galicia.

Se trata de un octogenario vecino de la zona. El suceso se produjo sobre las 16.00 horas, momento en el que varios particulares alertaron a los servicios de emergencia al observar el coche caído al cauce.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos, que se encargaron de rescatar el cuerpo de la víctima. En el operativo participaron también la Guardia Civil, la Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Pese a la intervención de los equipos de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida de la persona.