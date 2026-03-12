Muere el exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, a los 73 años

El socialismo gallego despide al exdiputado socialista y exdelegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro (Lira, 1952), uno de los dirigentes que más contribuyó a la vida política de Galicia en las últimas décadas. Licenciado en Química por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ejerció como profesor y ocupó diversas responsabilidades políticas desde finales de la década de 1980. Fue diputado del Parlamento de Galicia entre 1997 y 2004, y Secretario de Organización del PSdeG entre 1998 y 2004.

Entre 2004 y 2009 fue diputado por Pontevedra en el Congreso y, tras las elecciones municipales de 2007, también fue concejal de Promoción Económica en Pontevedra, en el gobierno bipartito BNG-PSdeG.

Capacidad de diálogo y convicciones firmes

En 2009, dimitió de sus funciones de diputado y concejal para asumir la responsabilidad de Delegado del Gobierno en Galicia, una posición desde la que impulsó políticas de cohesión territorial y fortalecimiento institucional. Su experiencia, su capacidad de diálogo y su firme defensa de los valores socialistas lo convirtieron en una figura respetada tanto dentro como fuera de su partido.

Dos años después dejó el cargo para encabezar la lista del PSdeG en las elecciones municipales de Pontevedra. Tras esa etapa municipal, se retiró de la primera línea política.

Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes actuales del PSdeG y militanes han reaccionado destacando su legado y su comprometida trayectora. Así se refereía a su "bo amigo" José Ramón Gómez Besteiro.

Sus compañeros destacan su honestidad, su vocación de servicio y su fidelidad a los principios del socialismo democrático. Su figura se asocia a una forma de entender la política basada en la cercanía, la coherencia y el compromiso con el ciudadano.

Antonio Louro estaba casado y tiene una hija.