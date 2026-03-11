Rosa Crujeiras, la primera rectora de la Universidad de Santiago en más de 500 años

La profesora de matemáticas Rosa Crujeiras fue la vencedora en la segunda vuelta de las elecciones en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), celebrada este miércoles.

Estas fueron unas votaciones históricas para la institución, pues es la primera vez en sus más de 500 años que una mujer será designada rectora y dirigirá la institución.

Dentro de estas elecciones, la candidata escogida obtuvo el 66% del apoyo, logrando asó el título de la nueva rectora de la universidad. Crujeiras se impuso a la profesora de Óptica Maite Flores, quien obtuvo el 34% de los votos.