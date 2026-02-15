Muere un hombre de 92 años tras caerle un pino encima en Córdoba

Retirada de un árbol caído en Córdoba durante el temporal.

Un hombre de 92 años falleció en Córdoba, como consecuencia de las grandes heridas sufridas tras caerle encima un pino de grandes dimensiones cuando ayudaba a otro particular.

El fallecido se había bajado el pasado viernes de su vehículo con el objetivo de ayudar a otro conductor a retirar de la vía un árbol que había caído e impedía el paso, cuando fue sorprendido por otro árbol cayéndole encima.

El accidente tuvo lugar en el paraje de Camino de la Barca, según confirmaron desde Protección Civil. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios, Guardia Civil y Bomberos.

La víctima fue trasladada al Hospital Infantil Santa Margarita de Cabra donde fue ingresado y falleció el sábado a primera hora de la mañana.

Con este fallecimiento ya son tres las personas que han fallecido en Andalucía a causa del temporal de lluvia y viento que azota la comunidad autónoma.