Muere un hombre en Zamora tras ser agredido con arma blanca por un familiar
70 AÑOS
El hecho tuvo lugar en Peleas de Abajo sobre las 7.00 horas de este domingo . El fallecido tenía 70 años
Un varón de 70 años ha fallecido este domingo, 22 de febrero, en Peleas de Abajo (Zamora) tras ser agredido con un arma blanca por un familiar, según datos del 112 Castilla y León.
El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.19 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el septuagenario, quien se encontraba inconsciente tras la agresión.
Emergencias ha avisado de esta agresión a la Guardia Civil (COS) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario de guardia del centro de salud de Corrales del Vino.
En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha confirmado el fallecimiento del varón. La Guardia Civil instruye las diligencias para aclarar lo ocurrido.
