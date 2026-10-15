Muere una mujer de 82 años y otras cinco personas resultan heridas al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores en Málaga

Una mujer de 82 años ha muerto y otras cinco personas, de entre 68 y 91 años, han resultado heridas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga. Los seis ocupantes quedaron atrapados en el interior y tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

El accidente se produjo alrededor de las 20:40 horas de este miércoles, 14 de octubre, en un centro situado en la calle Alcalde Santiago Valle, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertó del desplome del ascensor, lo que provocó la movilización de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

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Seis personas atrapadas y trasladadas al hospital

Los equipos de emergencia confirmaron que seis personas permanecían atrapadas en el ascensor. Los bomberos procedieron a su rescate y posteriormente todas fueron evacuadas al Hospital de la Axarquía. Una de las víctimas, una mujer de 82 años, falleció en el centro hospitalario.

Los otros cinco heridos son dos mujeres de 69 y 78 años y tres hombres de 68, 86 y 91 años, que también fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Por el momento, no se han detallado las causas que provocaron el desplome del ascensor ni la gravedad de las lesiones de los supervivientes.