Muere una niña de 11 años tras caerle encima un pilar en Valencia

Una niña de 11 años ha muerto este jueves y otro menor de nueve años ha resultado herido después de que un pilar se desprendiese en la zona de La Casella, en Alzira (Valencia). El suceso se produjo sobre las 19:53 horas, cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso de que el desprendimiento había causado heridas a los dos menores.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico. La niña presentaba diversos traumatismos y sufrió una parada cardiorrespiratoria. El equipo médico consiguió recuperar sus constantes vitales tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y la trasladó al Hospital Universitario de La Ribera, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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El otro menor permanece herido

El niño de nueve años también sufrió diversos traumatismos y fue trasladado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València para recibir atención médica.

Los bomberos también acudieron al lugar tras recibir el aviso. El accidente ocurrió en la zona exterior de las instalaciones de un motor de riego en La Casella. Hasta allí se desplazaron bomberos y un sargento de Alzira, junto al grupo GERA y el helicóptero MV6-R del Consorcio, con una médica a bordo.

A su llegada, los efectivos comprobaron que no había personas atrapadas, por lo que no fue necesario realizar labores de rescate. Los bomberos prestaron apoyo a los servicios sanitarios que atendieron a los dos menores.