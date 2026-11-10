Muere un policía y otro resulta herido grave tras una explosión y un tiroteo en Oviedo

Varios coches de la Policía Local acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo

Un subinspector de la Policía Nacional ha muerto y otro agente ha resultado herido muy grave, con la amputación de una pierna, tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo. Los policías habían acudido a una vivienda después de recibir un aviso relacionado con una joven que presuntamente había sufrido un tiroteo.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, el agente fallecido pertenecía a la unidad de Guías Caninos, mientras que el herido forma parte de los TEDAX, especialistas en desactivación de explosivos.

Una mochila con explosivos en el portal de una vivienda

Los hechos se produjeron cuando los agentes acudieron al inmueble tras ser alertados de que una joven habría recibido disparos y su padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al edificio, los policías localizaron una mochila que contenía un artefacto explosivo en el portal. El dispositivo terminó detonando y provocó la muerte del subinspector y heridas de extrema gravedad al segundo agente.

El policía de los TEDAX continúa en estado muy grave y, como consecuencia de las lesiones sufridas, los médicos han tenido que amputarle una pierna.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la explosión ni sobre lo sucedido previamente con la joven.

Conmoción en la Policía Nacional por la muerte del agente

El sindicato JUPOL ha expresado su "profundo dolor y consternación" por el fallecimiento del subinspector y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

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Asimismo, la organización permanece pendiente de la evolución del agente herido, cuya situación continúa siendo muy grave. "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", han manifestado.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso registrado en el barrio ovetense de Otero.