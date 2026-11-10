9,5 años de resaca

Cinco años después de colgar el abridor, el tabernero con más fondo del Orzán coruñés echó la cuenta de las resacas: “30 años currando en hostelería, a tres por semana, y otros 10 años de aplicado cliente me sale que, como poco, he pasado entre 3.500 y 4.000 resacas y en alguna no podía mover la cabeza ni con fuego en casa”. Abría y cerraba la fiesta y siempre se lo pasaba de muerte, o al borde. Pagó con nueve años y medio masticando la papa, según el cálculo más prudente, hasta que con casi 60 palos traspasó el garito para contarlo en el abrevadero por la mañana con las ojeras descansadas. Asegura que no lo echa de menos pero entretuvo la noche con el repaso. “Ya sólo salgo en días señalados, no sé si habrá alguien con estos números, hay que estar muy entrenado para sobrevivir a tanta resaca”, bromeó en serio.

En los controles de tráfico durante la madrugada del Samaín dio positivo el 3,14% de las 1.274 pruebas realizadas"

El consumo de alcohol sigue en picado, sobre todo entre las nuevas generaciones, y la hostelería impulsa el tardeo para hacer caja con la quinta del tabernero, que consume más que la que estira el mañaneo. También era mucho más inconsciente al volante. En los controles de tráfico que se realizaron en la madrugada de la celebración del Samaín en Ourense, 40 conductores dieron positivo -36 en alcohol y cuatro en drogas- de 1.274 pruebas realizadas, el 3,14%. Uno ya es mucho para el pretendido riesgo cero, pero hemos avanzado kilómetros en sensibilización según la escala de una añada a la que se le ofrecía una copita de aguardiente para enfrentarse a la carretera. En un dispositivo sorpresa el 24 de octubre en la “kedada” de Castro de Beiro para quemar rueda 31 conductores fueron denunciados por conducción temeraria o reformas no autorizadas en el buga, ninguno por consumo de alcohol o drogas. Control.