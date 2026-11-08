Muere un soldado durante unas maniobras militares en Zaragoza

Un soldado del Ejército de Tierra ha muerto durante un ejercicio de instrucción militar en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. El Ministerio de Defensa ha confirmado este domingo el fallecimiento, cuyas circunstancias todavía están siendo investigadas.

El militar, identificado por las iniciales F. J. G. J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X, integrado en la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.

El fallecimiento ha provocado las condolencias del Cuartel General del Ejército, que ha expresado su "profundo dolor" y ha trasladado su pésame y apoyo a los familiares y compañeros del soldado.

Por su parte, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) también ha lamentado la muerte del militar y ha ofrecido su apoyo a sus allegados y a los integrantes de su unidad.

La asociación ha recordado el riesgo que implica la profesión militar y las consecuencias que este tipo de sucesos tienen para las familias y compañeros de los fallecidos.

Por el momento, no han trascendido oficialmente las causas concretas del accidente.