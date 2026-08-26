Mueren la madre y la hija a las que les cayó un muro por las fuertes lluvias en Tarragona

Dos mujeres, una madre y su hija de 18 años, han muerto este miércoles tras resultar heridas en estado crítico el pasado sábado tras derrumbarse sobre ellas un muro en Roda de Berà (Tarragona).

Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Pere Virgili, en declaraciones a RNE, después de que el martes el consistorio tuviera que dar marcha atrás al haber comunicado de manera prematura su muerte. El regidor ha explicado que finalmente la trágica noticia se confirmó este miércoles por la mañana, después de varios días en los que ambas permanecieron hospitalizadas en estado crítico.

El accidente se produjo durante la madrugada del sábado, en torno a las 2,00 horas. Los Bomberos de la Generalitat rescataron a las dos afectadas y fueron trasladadas a un hospital de Tarragona en estado crítico. Tras varios días ingresadas, madre e hija no han podido superar las graves heridas sufridas.

El episodio de lluvias torrenciales provocó importantes daños en Roda de Berà y otros puntos de Tarragona. Las precipitaciones anegaron calles, provocaron la caída de árboles y afectaron a viviendas, vehículos y mobiliario urbano. Además, el temporal obligó a desalojar a centenares de personas de un camping situado cerca del paseo marítimo, mientras que el agua también entró en algunas viviendas de la localidad.

El Ayuntamiento de Roda de Berà ha trasladado sus condolencias y apoyo a los familiares y allegados de las dos víctimas y ha decretado dos días de luto oficial en el municipio. También ha convocado un minuto de silencio este miércoles por la tarde como muestra de duelo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha expresado sus condolencias a través de las redes sociales. "Mis más sentidos condolencias a la familia y amigos de la madre y la hija que han perdido la vida a consecuencia de las inundaciones del pasado fin de semana en Roda de Berà", ha escrito.

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Las lluvias del pasado sábado dejaron un importante episodio de inundaciones en la zona. Protección Civil no llegó a enviar un mensaje ES-Alert a la ciudadanía, al no disponer de una previsión que apuntase a un episodio de precipitaciones de tal intensidad.