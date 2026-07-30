Mueren dos menores en un incendio en una casa en Benalmádena

Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores

Dos menores de diez y 15 años han fallecido este jueves tras un incendio en una vivienda en Arroyo de la Miel, en la localidad malagueña de Benalmádena, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, y el Ayuntamiento del municipio.

Varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 112 sobre las 05,40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que han acudido de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego "muy avanzadas".

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

También, según el Consistorio, uno de los bomberos ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Benalmádena ha lamentado profundamente el fallecimiento de los menores.