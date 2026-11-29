La jornada electoral del 29-N ha registrado dos sucesos en colegios electorales, uno de ellos con resultado mortal. Una mujer de 88 años ha muerto este domingo en Barcelona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, mientras que otra ha resultado herida en Cabra (Córdoba) al caerle encima parte de la estructura metálica de una cabina de votación.

El primer suceso tuvo lugar al mediodía en el Institut Manuel Carrasco i Formiguera, situado en el distrito barcelonés de Nou Barris. Los servicios de emergencia y la Guardia Urbana intentaron reanimar a la mujer mediante maniobras de RCP, pero no pudieron salvarle la vida. El incidente no obligó a interrumpir las votaciones, que continuaron con normalidad.

Por otro lado, en el colegio electoral habilitado en la estación de autobuses de Cabra, una mujer sufrió un golpe en la cabeza después de desprenderse parte de la estructura metálica de una cabina para preparar el voto.

Los servicios sanitarios la trasladaron al hospital Infanta Margarita. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, las heridas que presentaba no revestían gravedad.