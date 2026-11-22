Nueve personas han resultado heridas sin gravedad por la caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones, como consecuencia del episodio de fuerte viento este domingo, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en X, 2 personas han sido trasladadas al CUAP Sant Martí, 2 al Hospital Dos de Maig y otras dos al Hospital de Sant Pau, mientras que 3 de ellas no han requerido traslado.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 5 ambulancias del SEM y dotaciones de Bombers de Barcelona.

La Cursa de les Dones, que se celebraba este domingo, no se ha suspendido porque la caída del árbol ha afectado a la cola de la carrera.

El episodio de viento también ha dejado un hombre herido en Sabadell (Barcelona) por la caída de una farola este domingo.