Nuevo gobierno de Castilla y León: Mañueco asigna la vicepresidencia y las consejerías de Familia, Agricultura y Cultura a Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y dos de los populares, Cristina Sanchidrián y María Pardo.

Con respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia, han salido del Ejecutivo autonómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por Segovia, y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo.

Además, y según ha confirmado el presidente en una rueda de prensa, el palentino Carlos Fernández Carriedo mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

En general, la estructura del Gobierno de coalición de PP y Vox para este mandato está encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien contará con dos vicepresidencias.

La Vicepresidencia primera estará ocupada por el leonés Carlos Pollán, de Vox, con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, tendrá las competencias en materia de medidas de racionalización, simplificación y eliminación de cargas administrativas, a la vez que asumirá las competencias de cooperación al desarrollo, que antes estaba en Presidencia, según ha detallado Fernández Mañueco.

Con esta Vicepresidencia, el representante de Vox también se hará cargo de determinadas competencias en materia de servicios sociales vinculadas a juventud, familia, infancia y atención a la diversidad, anteriormente responsabilidad de la Consejería de Familia. Asimismo, se responsabilizará de las competencias en materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el Tercer Sector.

Por su parte, la Vicepresidencia segunda la gestionará la zamorana Isabel Blanco Llamas, del PP, sin cartera y con competencias en vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación, Protección Civil, coordinación con policías locales, espectáculos públicos y mujer.

Asimismo, la abulense Cristina Sanchidrián (PP) se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la Consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Fernández Mañueco ha manifestado su "confianza" a Suárez-Quiñones, ya que ve en él una persona que servirá para "impulsar la renovación de ideas y procedimientos", y "fortalecer la capacidad de mejora" de la Junta. Al mismo tiempo, ha defendido la mezcla de competencias en una cartera que, entre otros objetivos, pretende "vincular más la universidad con la empleabilidad".

Las áreas de los populares se completa con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, de manera que este mantiene las competencias ya asumidas en el anterior gobierno y añade la atención y los servicios sociales a las personas mayores, personas con discapacidad y dependencia. Así, la unión de estas áreas en esta nueva consejería permitirá tener una "visión más completa y dar un mejor tratamiento a las personas", ha aseverado el presidente de la Junta.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana será para María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería. En cuanto competencias, en este nuevo gobierno Medio Ambiente no se hará cargo de caza, pesca, flora y fauna y control ambiental, que pasan a la Consejería de Agricultura, si bien la cartera suma energía y minas, que antes estaban en la Consejería de Economía y Hacienda.

En este contexto, será el abulense Joaquín Antonio Pino (Vox) el encargado de esas competencias, ya que asume la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Por otra parte, Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de partido de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Con esta composición del Gobierno, la presencia femenina la incorporan los populares, que son quienes suman cuatro mujeres al Ejecutivo, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.