Nuevos requisitos para las titulaciones universitarias: más exigencia y presencialidad

El Gobierno prepara un nuevo real decreto para elevar las exigencias de calidad de las titulaciones universitarias, tanto públicas como privadas. El presidente Pedro Sánchez anunció este viernes que el Ejecutivo iniciará su tramitación y trabajará el texto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los estudiantes.

Entre las nuevas condiciones planteadas figura que el 50% de los docentes de cada titulación deberán ser doctores y el 40% tendrá que contar con un contrato a tiempo completo. Según Sánchez, el objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza y reducir la precariedad del profesorado.

La segunda gran novedad será el refuerzo de la presencialidad en aquellas titulaciones donde sea necesaria, especialmente en las relacionadas con las ciencias de la salud. El Gobierno pretende así limitar determinadas ofertas completamente online cuando no garanticen los estándares de formación requeridos.

Más controles a las nuevas universidades

Sánchez defendió estas medidas después de señalar que han aparecido centros con una oferta cuya calidad considera cuestionable y que buscan hacer negocio con la educación superior. En este sentido, afirmó que “una universidad no puede ser una franquicia expendedora de títulos”.

El Ejecutivo ya endureció en 2025 las condiciones para crear y reconocer nuevas universidades. Desde octubre, los nuevos proyectos deberán destinar al menos el 5% de su presupuesto a investigación y acreditar experiencia investigadora en al menos el 60% de su profesorado.

El presidente también destacó el crecimiento de la universidad privada en la última década. Según los datos que expuso, el número de matriculados ha aumentado un 3% en la pública frente al 128% en la privada. En los másteres, la privada ha triplicado sus alumnos y ya supera a la pública.

Sánchez atribuyó este cambio, entre otros factores, a la falta de plazas en determinadas titulaciones públicas. En el curso 2024-2025, las universidades públicas presenciales recibieron casi medio millón de solicitudes en primera opción para algo más de 245.000 plazas.

El Gobierno prevé ampliar la oferta de la UNED con más de 20.000 nuevas plazas hasta 2029. Sánchez defendió además que el título universitario mantenga el mismo valor con independencia del centro en el que se obtenga.