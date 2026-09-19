Dos grados del Campus, en la élite mundial universitaria

Facultad de Ciencias del Campus, donde se imparten Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agraria

El Campus de Ourense tira del carro e impulsa a la Universidad de Vigo, colocándola en la élite internacional en grados de Ciencias, posicionando dos de sus grados entre los mejores del mundo según el Ranking de Shangai.

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Después de que la universidad cayese en la clasificación general hasta el escalafón 901-1.000, la divulgación de su variante por disciplinas (Global Ranking of Academic Subjects, GRAS 2026) ha devuelto el optimismo a la institución académica. Y lo hace con un marcado acento ourensano, siendo el Campus el gran motor investigador de la universidad, liderando de forma rotunda la representación española y europea en el ámbito agroalimentario.

La auténtica joya de la corona de la UVigo vuelve a ser Ciencia y Tecnología de los Alimentos, área impartida en la Facultad de Ciencias. Esta disciplina se afianza como la número 25 del mundo (142,9 puntos de valoración) y la líder absoluta en España: es la primera de las 23 universidades estatales evaluadas, manteniendo una brecha abismal sobre las siguientes clasificadas, Granada y Valencia (horquilla 101-150), o Santiago de Compostela y Barcelona (151-200).

En el contexto continental, Ourense se cuelga la medalla de bronce, solo superada por dos instituciones históricas en este sector como la Wageningen University (Países Bajos, 8ª) y el University College Dublin (Irlanda, 22ª). Supera a grandes potencias del Reino Unido como Leeds (40ª) o Dinamarca (Aarhus, 33ª), confirmando su éxito.

La UVigo en el ranking de Shangai Puesto 25 Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Ourense) Puestos 151-200 Oceanografía Ciencias Agrícolas (Ourense) Puestos 301-400 Ciencias Atmosféricas-Ambientales (Ourense) Ciencia y Tecnología de los Instrumentos Nanociencia y Nanotecnología Biotecnología Farmacia y Ciencias Farmacéuticas Economía (Ourense) Puestos 401-500 Química Ciencias de la Tierra (Ourense) Biología

A esta privilegiada posición se suma el buen rendimiento de los grados “verdes”. Ingeniería Agraria se sitúa en la prestigiosa franja 151-200 del mundo y es la octava mejor de España de un total de 29 instituciones clasificadas. Por su parte, la docencia e investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo impulsa a Economía al rango 301-400, defendiéndose como la undécima mejor de toda España (de 21 evaluadas).

El peso del campus ourensano también resulta vital en el campo de la investigación transversal. A través de titulaciones como el Grado en Ciencias Ambientales y sus respectivos programas de doctorado, Ourense aporta la masa científica necesaria para que materias como Ciencias Atmosféricas, Biotecnología y Farmacia entren en el top 301-400 global, mientras que Biología, Química y Ciencias de la Tierra logran un hueco en el escalafón 401-500.

En el cómputo general, la UVigo logra colar doce disciplinas entre las 500 mejores del planeta de sus respectivos ámbitos, complementadas por el trabajo centralizado en el Campus de Vigo con Oceanografía (151-200), Ciencia y Tecnología de Instrumentos y la recién incorporada Nanociencia y Nanotecnología (301-400). Sin embargo, la excelencia agroalimentaria generada en Ourense es el indiscutible símbolo internacional de la universidad.

“Este éxito es la mejor tarjeta de visita para las ingenierías verdes”

Pedro Araújo

El decano de la Facultad de Ciencias del Campus de Ourense, Pedro Araujo, atribuye el hito al “buen hacer y el trabajo” de unos equipos de investigación de máximo nivel internacional. A su juicio, las publicaciones científicas y los proyectos son el factor diferencial que catapulta al éxito a titulaciones consolidadas como Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agraria.

Este reconocimiento global supone “la mejor tarjeta de visita” para un centro con clara capacidad de expansión exterior, donde el 77% del alumnado ya procede de fuera de la provincia de Ourense y un 18% tiene perfil internacional. Pese a esta privilegiada posición en los listados mundiales, Araujo lamenta la paradójica falta de demanda de alumnado en Ingeniería Agraria. “Parece que los alumnos se sienten un poco reacios a venir a las ingenierías verdes” resalta Araújo, esperando que el escaparate de Shanghai atraiga las matrículas necesarias.

Dos caminos: industria vitivinícola y alimentaria

El éxito de Ciencia y Tecnología de los Alimentos no se explica sin la larga trayectoria que este grado lleva en el campus de Ourense. Iniciado en el 1991, su actual posición se debe a su gran crecimiento curso tras curso: “Es un poso importante en la cualificación del personal y también un factor de mejora”, considera el decano de la facultad de Ciencias, Pedro Araújo.

En esta carrera, los alumnos aprenden a dominar todo el ciclo de vida del producto. Desde la obtención de las materias primas, la producción y la conservación, hasta el riguroso control de calidad tanto de los alimentos como de las instalaciones donde se manipulan, finalizando en su distribución y venta al consumidor. Para adaptarse al mercado, la titulación ofrece dos itinerarios de especialización: industrias vitivinícolas o industrias alimentarias, amnbas con salidas profesionales muy demandadas.

La demanda de trabajo supera a los matriculados

El Grado en Ingeniería Agraria forma a profesionales capacitados para proyectar y dirigir explotaciones en la industria agrícola y alimentaria. Con 45 plazas, su amplio programa abarca desde la consultoría técnica y el control de calidad hasta la gestión de recursos naturales.

Pese a sus múltiples salidas, la titulación vive una gran paradoja. Según advierte el decano, Pedro Araujo, existe una altísima empleabilidad que choca frontalmente con la escasez de alumnos.

“Hay una gran demanda de puestos de trabajo”, asegura, señalando que las empresas contactan continuamente ofreciendo empleos que no logran cubrir porque “la matrícula es reducida”. Una realidad que esperan revertir después de que se diese a conocer internacionalmente el gran nivel de este grado.