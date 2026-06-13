Nuñez Feijóo: “Galicia es el modelo que necesita España y Galicia será el modelo del Gobierno de España".

Durante la romería de O Pino en A Coruña y ante más de 4.000 personas, Alberto Núñez Feijóo afirmó que en caso de ser el próximo presidente del Gobierno de España va a trabajar para que toda España conozca "lo que se está haciendo en Galicia".

Para el líder de la oposición, "Galicia es el modelo que necesita España y Galicia será el modelo del Gobierno de España".

Y es que Feijóo considera que comprometerse con Galicia es comprometerse con la igualdad de España. "Aquí no se gobierna para resistir sino para servir, no se hacen maniobras de distracción sino que se buscan resultados, no se buscan enemigos sino soluciones", ha enumerado.

Aunque ha comentado que no está en su mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio, sino que depende de Sánchez y de sus socios, Feijóo sí ha garantizado que "antes o después" habrá "un cambio" en España, que será "sereno, honesto, profundo y ordenado" y que será "de arriba a abajo y de principio a fin". "España tendrá un Gobierno a la altura de los españoles", ha concluido.

Pedro Sánchez y su gobierno, capaces de cualquier cosa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que Pedro Sánchez y su Gobierno son capaces de "cualquier cosa", como organizar una "cacería" contra policías, jueces y fiscales "por hacer su trabajo", y se ha atrevido ya a mencionar el epitafio político del jefe del Ejecutivo: "P.S., un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

Feijóo también anunció que cuando ocupe el Palacio de la Moncloa hará "una limpieza total" porque los socialistas "lo han podrido todo".

Ha añadido, "la cloaca lo ha manchado todo porque P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política españoles" y porque los socialistas, "que venían a limpiar de corrupción" el país, han gobernado estos años como "una organización criminal".

Y encima, ha denunciado, "dicen que seguirán en el año 2027 y más allá". "Pues mire, no. El epitafio político está escrito y es sencillo: P.S., un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió", ha apostillado.

El líder del Partido Popular ha vuelto a insistir que lo que Pedro Sánchez debe hacer es disolver las Cortes Generales y darle la palabra a los españoles para que el PP pueda "coger las riendas" y llevar "por la decencia" a España.

"No va a quedar una alfombra por levantar ni un cajón por abrir y no va a quedar ni una responsabilidad por exigir, como tampoco van a quedar ni un Koldo, ni una Leire, ni un Ábalos, ni un Tezanos, ni un Sánchez. Los vamos a retirar a todos con los votos de los españoles", ha señalado.

Y, en este punto, ha querido dejar claro que no se trata de cambiar al PSOE por el PP, sino de pasar "de la degeneración a la decencia, de devolver el dinero a los españoles, de recuperar las instituciones y de apartar a los partidos de los árbitros del Estado, que son los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Un nuevo sistema de financiación

Feijóo también se ha comprometido a trabajar por un nuevo sistema de financiación con "un único objetivo: mejorar los servicios públicos de España sin excepción, desde Cataluña a Galicia, desde Cantabria y Asturias hasta Andalucía y desde la Península a las islas".

Y ese sistema, según ha apuntado, "no será un chanchullo ni una factura parlamentaria", sino "una convicción de la forma más honesta, equitativa y justa de financiar los servicios públicos". "Lo que es de todos se habla entre todos y se reparte entre todos", ha dicho Feijóo parafraseando al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

También se ha comprometido a trabajar para que en España merezca la pena volver a trabajar, es decir, para qué los españoles sigan manteniendo el país pero que su economía familiar no se hunda.