Ortega Smith, expulsado definitivamente del partido por una “infracción muy grave”

Vox expulsó definitivamente a Javier Ortega Smith, que también perdió la condición de afiliado, por negarse a acatar su relevo al frente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox y que presumió de ser el afiliado número 6 del partido, cayó en desgracia por criticar a Santiago Abascal y su cúpula. El Comité de Garantías de Vox anunció su expulsión del partido al considerar que cometió una “infracción muy grave” tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

“El Comité de Garantías -órgano independiente de Vox- ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por “infracción muy grave” al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid”, señaló en un comunicado.

Por otra parte, el comité abrió un “expediente disciplinario” contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los “hechos protagonizados” desde el pasado 26 de febrero. El mismo órgano decidió, de manera cautelar, suspenderle de militancia e inhabilitarle para ejercer “cualquier cargo”.

