Directo | Óscar Puente comparece tras el accidente ferroviario grave de Toledo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece tras el grave accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo, donde un tren AVE de Renfe y otro de Iryo colisionan a primera hora de este miércoles. El siniestro deja al menos diez muertos, según el balance provisional, y moviliza a los servicios de emergencia, que trabajan en la zona.

Uno de los principales focos de la comparecencia está en esclarecer las circunstancias del accidente. Las primeras informaciones apuntan a que el tren de Renfe podría haber alcanzado por detrás al convoy de Iryo, aunque esta hipótesis está pendiente de confirmación mediante la investigación correspondiente.

El accidente obliga a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y mantiene desplegados a los equipos de emergencia en el lugar del siniestro. Adif y Renfe trabajan para gestionar la incidencia y atender a los pasajeros afectados, mientras la compañía ferroviaria habilita cambios y anulaciones de billetes.

La comparecencia de Óscar Puente está marcada por la gravedad del siniestro, el balance provisional de víctimas y las incógnitas sobre cómo se produce la colisión. El ministro informa sobre los datos disponibles y las actuaciones en marcha para esclarecer las causas del accidente.