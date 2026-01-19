Óscar Puente: "Se desconocen aún las causas, es tremendamente extraño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que todavía se desconocen las causas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), un siniestro que ha calificado de “tremendamente extraño” debido a las circunstancias en las que se produjo.

El accidente tuvo lugar a las 19.45 horas, cuando el tren 6189 de la compañía Iryo, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló a la altura de Adamuz. Tres de sus vagones invadieron la vía contigua, por la que en ese mismo momento circulaba el tren Alvia 2384 de Renfe, con origen Madrid y destino Huelva, provocando el descarrilamiento de este último. Como consecuencia del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros de altura.

Según ha detallado el ministro, en el primer vagón afectado del Alvia viajaban 37 personas y en el segundo otros 16 pasajeros, de un total aproximado de 200 personas que iban a bordo del convoy de Renfe. Por su parte, el tren de Iryo transportaba a unas 300 personas. El choque se produjo cuando los vagones descarrilados del Iryo impactaron contra los dos primeros coches del Alvia.

Puente ha explicado en una comparecencia ante los medios en el centro de control de Adif en Madrid que el suceso resulta especialmente difícil de explicar, ya que ocurrió en un tramo recto de la vía, el tren de Iryo tenía menos de cuatro años de antigüedad y la infraestructura ferroviaria había sido renovada recientemente. En concreto, la vía fue sometida a obras de renovación el pasado mes de mayo, dentro de una inversión global de 700 millones de euros.

“Es verdaderamente extraño. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados, porque es muy raro que ocurra un accidente de estas características en esas condiciones”, ha señalado el ministro.

En torno a la 01.00 horas, la cifra de fallecidos confirmados ascendía a 21 personas, entre ellas el maquinista del tren Alvia. No obstante, Puente ha advertido de que el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que hay alrededor de 30 heridos “con cierta gravedad” que han sido trasladados a distintos centros hospitalarios.

El titular de Transportes ha indicado que la investigación para esclarecer lo sucedido podría prolongarse, como mínimo, un mes, y ha descartado que el accidente guarde relación con posibles problemas de puntualidad en la red ferroviaria. Asimismo, ha anunciado que se desplazará a Adamuz a primera hora de la mañana para conocer de primera mano la situación y trasladar sus condolencias a las víctimas, heridos y familiares.

Puente también ha confirmado que ha estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el primer momento del siniestro, con quien ha hablado “al menos diez veces” a lo largo de la jornada.