Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026

Al menos 39 personas han fallecido y 152 han resultado heridas —cinco de ellas muy graves— tras el descarrilamiento de dos trenes ocurrido en la tarde de este domingo, 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo sobre las 19.45 horas cuando un tren Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, con unos 300 pasajeros a bordo, invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento de otro convoy procedente de Madrid con destino Huelva.

Según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, el balance provisional eleva a 39 las víctimas mortales. Los heridos han sido trasladados a distintos centros hospitalarios de Andalucía, con 24 en estado grave —todos hospitalizados— y 123 con lesiones de diversa consideración.

Un amplio dispositivo de emergencia trabaja desde la noche del domingo en la zona del siniestro. En el lugar se han desplegado cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte de críticos, vehículos de apoyo logístico, ambulancias convencionales y de transporte programado, además de recursos de Cruz Roja. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado 40 efectivos y una quincena de vehículos para colaborar en las labores de rescate y asistencia.

Adif ha informado de que se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de la estación de Adamuz, donde se realiza el triaje, la atención sanitaria inicial y la estabilización de los heridos antes de su traslado. En paralelo, la caseta municipal del municipio acoge un hospital de campaña y un espacio de atención a familiares.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva permanece suspendida durante este lunes. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los trenes afectados, mientras que Adif ha puesto en marcha el teléfono 900 10 10 20 para la atención a familiares. Iryo, por su parte, ha activado el número 900 001 402 para los afectados por el descarrilamiento.

Las causas del accidente aún se desconocen. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado el siniestro de “tremendamente extraño”, al haberse producido en una recta, con un tren relativamente nuevo y una vía renovada recientemente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios será la encargada de esclarecer lo ocurrido. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba centralizará la identificación de las víctimas mortales.

Ante la magnitud del suceso, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 para la provincia de Córdoba y ha suspendido toda su agenda institucional. Los centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo hemoderivados hacia Córdoba y Jaén, y hospitales como el Virgen del Rocío de Sevilla y el de Andújar permanecen en alerta ante posibles derivaciones.

Numerosas autoridades han expresado su pésame y apoyo a las víctimas y sus familias. El presidente del Gobierno ha asegurado estar “muy pendiente” de la evolución del accidente y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha trasladado su condolencia tras conocer las “terribles noticias” llegadas desde Córdoba.