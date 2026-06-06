Tendencias de redes sociales, deporte y un pequeño despiste, los momentos más virales del primer día del papa León XIV en España

El papa León XIV recibe la réplica de la tarjeta de residencia de Kendry, uno de los inmigrantes beneficados por Cáritas.

Quince años tuvieron que pasar para que un papa volviera a visitar a España desde la visita de Benedicto XVI en 2011. León XIV aterrizó este sábado 6 de junio en Madrid para pasar los próximos seis días visitando cuatro ciudades españolas.

Además de dejarnos momentos solemnes como el saludo con las autoridades, o emotivos como el recorrido por las calles de Madrid hasta llegar a la Nunciatura, la visita del papa nos ha dejado algunas imágenes y momentos curiosos.

Anécdotas que involucran temas de actualidad como el deporte, las redes sociales, los creadores de contenido o la inmigración son las que han conquistado internet en este primer día de la visita papal.

El papa se decanta por un equipo de la Liga

Durante su viaje desde Italia donde lo acompañaron más de 80 periodistas, León XIV fue preguntado si prefería al Real Madrid o FC Barcelona. El papa respondió que es de todos los equipos.

Pero completó su respuesta afirmando que Robert Prevost es del Real Madrid. Una declaración que no pasó inadvertida para Florentino Pérez que mañana puede ser reelegido presidente del conjunto blanco.

León XIV se atreve a sumarse a un trend viral

Una vez acabado el acto en el Palacio Real y a bordo del papamóvil se trasladó a la Nunciatura para descansar. En su recorrido sintió el calor de todos los peregrinos presentes en la capital de España.

Dejó una imagen que conquistó las redes sociales al realizar el gesto del six-seven, famoso entre los jóvenes y que surgió en Estados Unidos. No tiene un significado concreto. Este consiste en mover las manos con las palmas hacia arriba alternando izquierda y derecha.

Música, religión y Auronplay

El papa fue preguntado por la presencia de Bad Bunny en Madrid quien da uno de sus doce conciertos este sábado en la capital. Su respuesta demostró que música urbana y religión pueden ir de la mano.León XIV reconoció que muchos están en Madrid para ver al puertoriqueño pero seguro muchos también van a verlo a él.

Uno de ellos es el conocido streamer español, Auronplay, quien acudió a ver el concierto pero durante su estancia en Plaza España coincidió con el papa recorriendo las calles. El streamer no dudó en dedicarle un “olé el papa”.

El papa también se equivoca

Durante su visita al Cedia 24 horas de Cáritas en el barrio madrileño de Lucero, León XIV demostró que también es humano.

Uno de los momentos destacados fue los testimonios de algunas personas que se han beneficiado de la acción de Cáritas. Uno de ellos es Khadry llegó desde Senegal en plena pandemia y ahora ayuda a acoger inmigrantes.

En su discurso el senegalés se olvidó de su discurso por los nervios y terminó regalando una réplica de su tarjeta de residencia al papa como muestra de agradecimiento y recuerdo de la bondad de quienes lo acogieron.

Tras ese discurso, el papa minutos después demostró ser humano al levantar a dar su discurso antes de que el presentador del acto le diera la palabra provocando un momento lleno de humanismo,