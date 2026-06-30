La pareja de Ayuso reconoce haber recibido la foto de los dos periodistas y haberla compartido con MAR, pero asegura haber sido "hackeado"

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador

El empresario Alberto González Amador ha respaldado durante su declaración como testigo la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez en la causa que investiga la presunta difusión de datos personales de dos periodistas vinculados al entorno informativo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Declaración en sede judicial

González Amador ha comparecido a petición del PSOE, personado en el procedimiento, en una declaración que ha durado alrededor de media hora y que se ha centrado en confirmar la versión ofrecida por el jefe de Gabinete sobre el origen de la información.

A su salida del juzgado, el empresario no ha respondido a las preguntas de los medios, mientras que su defensa ha asegurado que el testimonio prestado confirma la inocencia de su cliente, sin concretar si se aportó documentación adicional.

La investigación judicial analiza si la difusión de nombres y una fotografía de dos periodistas podría constituir un delito de revelación de secretos, además de una posible vulneración de la normativa de protección de datos y del derecho a la intimidad.

La magistrada instructora ha rechazado varias diligencias solicitadas por la acusación al considerar que no eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, mientras que Miguel Ángel Rodríguez figura como único investigado en el procedimiento.