Parlamento andaluz abre legislatura sin acuerdo de PP y Vox

El Parlamento de Andalucía ha arrancado este jueves la XIII Legislatura con la constitución formal de su Mesa, el órgano rector de la Cámara. Compuesta por siete miembros, cinco corresponden al PP-A y dos al PSOE-A, un reparto que ha dejado completamente fuera a Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. El diputado popular por Córdoba, Jesús Aguirre, repite como presidente de la Cámara, cargo que ya ostentó durante la pasada legislatura.

La sesión constitutiva ha evidenciado la falta de acuerdo entre el PP-A y Vox. En las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, los populares obtuvieron 53 escaños, quedándose a solo dos de la mayoría absoluta. Esta situación obligaba a la formación a iniciar conversaciones con el partido de Santiago Abascal, pero las negociaciones previas no han llegado a buen puerto, tal y como se ha terminado confirmando en las votaciones de este jueves.

A su llegada al pleno constitutivo —desarrollado de forma provisional en la Sala Alberto Jiménez Becerril debido a las obras del hemiciclo principal—, el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, enfrió las expectativas sobre una resolución rápida. Al ser preguntado por los medios sobre si el acuerdo de investidura con Vox estaba cerca, su respuesta fue tajante: "No hemos empezado realmente".

Continuidad en las filas populares y renovación en el PSOE-A

Con los votos emitidos, las tres vicepresidencias de la Mesa han quedado en manos de Ana María Mestre (PP-A) como vicepresidenta primera; Fernando López Gil (PSOE-A) como vicepresidente segundo; y Manuel Andrés González (PP-A) como vicepresidente tercero. En cuanto a las secretarías, los puestos han sido ocupados por José Ramón Carmona (PP-A), Olga Manzano (PSOE-A) y Julia Ibáñez (PP-A), como secretarios primero, segunda y tercera, respectivamente.

Juanma Moreno ha optado claramente por la continuidad del bloque del PP-A en el órgano rector. Al margen de la reelección de Aguirre, repiten en sus funciones Mestre, González y Carmona, siendo Julia Ibáñez la única que se estrena en este órgano. Por el contrario, los dos representantes del PSOE-A se estrenan por primera vez en la Mesa.

Esta nueva configuración contrasta con lo sucedido al inicio de la XII Legislatura. En aquella ocasión, a pesar de contar con mayoría absoluta, el PP-A sí cedió parte de sus votos para que Vox obtuviera representación en la Mesa a través de una vicepresidencia. Sin embargo, en este nuevo escenario y paradójicamente sin una mayoría amarrada en las urnas, los populares han optado por no facilitar la entrada de Vox, blindando una mayoría en la Mesa que es incluso más amplia que la que tenían en el mandato anterior.